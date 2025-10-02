Presiden Lee Hadiri KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin Ini

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung dijadwalkan menghadiri KTT ASEAN di Kuala Lumpur pada Senin (27/10).Dalam pertemuan tersebut, Lee akan memaparkan inisiatif Korea Selatan untuk memperdalam Kemitraan Strategis Komprehensif (CSP) antara Korea Selatan dan blok kawasan tersebut.Presiden berencana menjabarkan “visi CSP,” yang diambil dari inisial kerangka Kemitraan Strategis Komprehensif, dengan tujuan menempatkan Korea Selatan sebagai “kontributor” bagi generasi muda ASEAN, “landasan” bagi pertumbuhan berbasis inovasi, serta “mitra bagi perdamaian dan stabilitas” di kawasan.Lee juga akan menghadiri pertemuan ASEAN Plus Three yang melibatkan Korea Selatan, China, dan Jepang untuk membahas solusi atas tantangan ketahanan pangan dan keuangan.Di sela-sela pertemuan, Presiden Lee akan bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet untuk membahas langkah bersama menghadapi lonjakan kejahatan penipuan daring baru-baru ini.Sebelum kembali ke Seoul pada Senin (27/10) malam, Lee juga dijadwalkan mengadakan pertemuan puncak dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang negaranya saat ini menjabat sebagai ketua ASEAN.