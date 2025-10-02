Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Suhu Anjlok di Korsel, Peringatan Dingin Pertama Musim Ini Dikeluarkan

Write: 2025-10-27 11:27:51Update: 2025-10-27 11:35:55

Photo : YONHAP News

Suhu udara di Korea Selatan turun drastis pada Senin (27/10), memicu penerbitan peringatan gelombang dingin pertama musim ini untuk wilayah pedalaman tengah dan utara Provinsi Gyeongsang Utara.  

Menurut Badan Meteorologi Korea (KMA), suhu terendah pagi hari mencapai minus 5,4 derajat Celsius di Gunung Seorak-san, Provinsi Gangwon-do, dan minus 0,6 derajat di Paju, Provinsi Gyeonggi-do. Kondisi ini menandai suhu di bawah nol derajat pertama musim ini.  

Di Seoul, suhu pagi tercatat 3,7 derajat, turun lebih dari tujuh derajat dibanding hari Minggu (26/10).  

Suhu tertinggi pada siang hari diperkirakan turun hingga sepuluh derajat dibanding sehari sebelumnya, dengan suhu 11 derajat di Seoul serta 13 derajat di kota Gwangju dan Daegu.  

Pada Selasa (28/10) esok hari, udara diperkirakan akan lebih dingin, dengan suhu terendah pagi di Seoul mencapai sekitar 3 derajat sebelum perlahan menghangat mulai Kamis (30/10).
