Politik

Presiden Lee Usulkan Peningkatan Perjanjian Perdagangan Bebas dengan ASEAN

Write: 2025-10-27 11:30:44Update: 2025-10-27 11:35:34

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung berencana mengusulkan dimulainya negosiasi untuk meningkatkan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan ASEAN sebagai langkah awal menuju target volume perdagangan tahunan sebesar 300 miliar dolar AS bagi kedua pihak.  

Presiden Lee mengungkapkan rencana tersebut dalam wawancara dengan surat kabar lokal, The Star yang diterbitkan pada Senin (27/10) dalam kunjungannya ke Malaysia untuk menghadiri rangkaian pertemuan ASEAN, 

Ia menyatakan komitmennya untuk memperkuat Kemitraan Strategis Komprehensif Korea Selatan–ASEAN, dengan menggambarkan tiga peran utama Korea Selatan sebagai “kontributor” bagi mimpi dan harapan, “landasan” bagi pertumbuhan dan inovasi, serta “mitra” bagi perdamaian dan stabilitas.  

Sebagai langkah awal untuk mendukung pertumbuhan dan inovasi ASEAN, Lee berencana mendorong peningkatan FTA dalam KTT Korea Selatan–ASEAN.  

Presiden Lee menambahkan bahwa Korea Selatan akan membuka jalan bagi pertumbuhan yang inovatif dan dinamis melalui kolaborasi yang lebih erat di industri masa depan utama, termasuk kecerdasan buatan (AI), transformasi digital, kesehatan, dan energi.  

Upaya tersebut juga akan difokuskan pada penguatan pengembangan sumber daya manusia dan kerja sama teknologi.
