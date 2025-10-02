Tim Penyelidik Khusus Geledah Rumah Eks PM Korsel Terkait Kasus Darurat Militer

Photo : YONHAP News

Tim penasihat khusus yang menyelidiki deklarasi darurat militer 3 Desember 2024 menggeledah rumah mantan Perdana Menteri Korea Selatan, Hwang Kyo-ahn yang dituduh menghasut pemberontakan.Sebuah sumber hukum pada Senin (27/10) mengatakan bahwa tim penyelidik khusus yang dipimpin Cho Eun-suk melaksanakan surat perintah penggeledahan di rumah Hwang di Seoul pada Senin pagi.Penggeledahan itu terkait dengan laporan yang diajukan sebuah kelompok sipil terhadap Hwang atas tuduhan menghasut pemberontakan.Pada Maret lalu, menjelang putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemakzulan mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, kelompok sipil tersebut melapor ke polisi bahwa ancaman terhadap pengadilan oleh kelompok pemberontak, serta hasutan kerusuhan dan agitasi, telah mencapai tingkat yang serius.