Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Domestik

Tim Penyelidik Khusus Geledah Rumah Eks PM Korsel Terkait Kasus Darurat Militer

Write: 2025-10-27 11:53:26Update: 2025-10-27 12:48:10

Tim Penyelidik Khusus Geledah Rumah Eks PM Korsel Terkait Kasus Darurat Militer

Photo : YONHAP News

Tim penasihat khusus yang menyelidiki deklarasi darurat militer 3 Desember 2024 menggeledah rumah mantan Perdana Menteri Korea Selatan, Hwang Kyo-ahn yang dituduh menghasut pemberontakan.  

Sebuah sumber hukum pada Senin (27/10) mengatakan bahwa tim penyelidik khusus yang dipimpin Cho Eun-suk melaksanakan surat perintah penggeledahan di rumah Hwang di Seoul pada Senin pagi.  

Penggeledahan itu terkait dengan laporan yang diajukan sebuah kelompok sipil terhadap Hwang atas tuduhan menghasut pemberontakan.  

Pada Maret lalu, menjelang putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemakzulan mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, kelompok sipil tersebut melapor ke polisi bahwa ancaman terhadap pengadilan oleh kelompok pemberontak, serta hasutan kerusuhan dan agitasi, telah mencapai tingkat yang serius.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >