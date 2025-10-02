Rangkaian Acara KTT APEC Mulai Digelar Hari Ini

Photo : YONHAP News

Acara resmi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) dilaksanakan mulai hari Senin (27/10).Pertemuan pejabat tingkat tinggi digelar selama dua hari, untuk membahas agenda yang diajukan oleh Korea Selatan seperti "Kerja Sama Kecerdasan Buatan," "Manajemen Perubahan Struktur Populasi," dan lainnya.Hasil pertemuan akan menjadi pembahasan dalam KTT APEC yang digelar pada 31 Oktober dan 1 November.Sejumlah pihak juga tertarik untuk melihat dukungan negara anggota APEC terhadap perdagangan bebas melawan proteksionisme AS melalui "Deklarasi Gyeongju."Sementara, kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Gyeongju pada hari Rabu (29/10) mendatang banyak menarik perhatian, karena selain bertemu dengan Presiden Lee Jae Myung, Trump juga akan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada Kamis (30/10).Tidak hanya elit pemerintahan, sejumlah pengusaha ternama di dunia juga akan mengunjungi Korea Selatan untuk membahas kecerdasan buatan, transformasi digital, bioteknologi, kesehatan dan lainnya dalam "CEO Summit."Forum ekonomi yang bertema pembuatan kapal, industri pertahanan, mata uang virtual, dan lainnya juga turut digelar.Diperkirakan kira-kira lebih 20 ribu orang dari seluruh dunia mengunjungi Korea Selatan saat APEC pekan ini, sehingga berbagai acara budaya untuk menampilkan warisan budaya dan seni tradisional juga turut disajikan.