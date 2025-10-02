Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Atlet Bulu Tangkis Korsel An Se-young Menjuarai French Open 2025

Write: 2025-10-27 14:45:09Update: 2025-10-27 14:45:33

Atlet Bulu Tangkis Korsel An Se-young Menjuarai French Open 2025

Photo : YONHAP News

Atlet bulu tangkis putri Korea Selatan An Se-young berhasil meraih kemenangan ke-9 pada tahun ini dengan menjuarai French Open 2025.

An Se-young memastikan gelar juara French Open 2025 setelah mengalahkan atlet China, Wang Zhi Yi, dengan skor akhir 21-13 dan 21-7 di dalam final  BWF French Open 2025 (Super 750). 

Skor kedua atlet sempat saling mengejar hingga skor imbang 9-9, namun An sukses meraih lima poin beruntun di akhir untuk menutup babak pertama dengan skor 21-13.

Kemudian, An mendominasi pertandingan di babak kedua dalam 42 menit dengan hanya menyerahkan 7 poin kepada lawannya.

Dengan kemenangan tersebut, An menjuarai French Open sebanyak tiga kali setelah tahun 2019 dan 2024. 

Tahun ini, An Se-young berhasil lima kali mengalahkan Wang Zhi Yi, sementara secara keseluruhan, An Se-young meraih 15 kemenangan dan 4 kalah saat melawan Wang Zhi Yi.

Sementara, atlet bulu tangkis ganda putra Korea Selatan Kim Won-ho dan Seo Seung-jae juga berhasil menaklukkan tim Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul dengan skor 2-1.
