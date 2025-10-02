Atlet Bulu Tangkis Korsel An Se-young Menjuarai French Open 2025

Photo : YONHAP News

Atlet bulu tangkis putri Korea Selatan An Se-young berhasil meraih kemenangan ke-9 pada tahun ini dengan menjuarai French Open 2025.An Se-young memastikan gelar juara French Open 2025 setelah mengalahkan atlet China, Wang Zhi Yi, dengan skor akhir 21-13 dan 21-7 di dalam final BWF French Open 2025 (Super 750).Skor kedua atlet sempat saling mengejar hingga skor imbang 9-9, namun An sukses meraih lima poin beruntun di akhir untuk menutup babak pertama dengan skor 21-13.Kemudian, An mendominasi pertandingan di babak kedua dalam 42 menit dengan hanya menyerahkan 7 poin kepada lawannya.Dengan kemenangan tersebut, An menjuarai French Open sebanyak tiga kali setelah tahun 2019 dan 2024.Tahun ini, An Se-young berhasil lima kali mengalahkan Wang Zhi Yi, sementara secara keseluruhan, An Se-young meraih 15 kemenangan dan 4 kalah saat melawan Wang Zhi Yi.Sementara, atlet bulu tangkis ganda putra Korea Selatan Kim Won-ho dan Seo Seung-jae juga berhasil menaklukkan tim Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul dengan skor 2-1.