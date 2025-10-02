Korsel dan Negara di Amerika Latin dan Karibia Meningkatkan Kerja Sama Ekonomi

Photo : YONHAP News

Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian merangkap Menteri Strategi dan Keuangan Korea Selatan Koo Yoon-cheol menyatakan bahwa Korea Selatan meningkatkan kerja sama untuk jaringan pasokan dengan negara-negara di Amerika Latin dan Karibia (LAC).Di dalam upacara pembukaan Business Summit antara Korea Selatan dan LAC ke-7 yang digelar di Seoul pada hari Senin (27/10), Koo menjelaskan bahwa negara-negara LAC mempunyai sumber alam yang memiliki 30% dari mineral utama di dunia, sehingga bisa meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan Korea Selatan yang unggul dari segi mobil listrik, baterai, dan semikonduktor.Dia juga menekankan perluasan infrastruktur di bidang energi dengan LAC dan peningkatan kerja sama finansial dengan Inter-American Development Bank (IDB) untuk mendukung proyek di bidang digital, mineral utama, energi, dan lainnya.Koo juga menjelaskan bahwa kerja sama ekonomi antara Korea Selatan dan LAC berfokus pada pemanfaatkan teknologi kecerdasan buatan.