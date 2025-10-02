Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Politik

Korsel dan Kamboja Sepakat Operasikan "Korean Desk" di Kamboja

Write: 2025-10-27 15:31:25Update: 2025-10-27 15:46:29

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, di Malaysia.

Dalam pertemuan yang berlangsung hari Senin (27/10), kedua pemimpin sepakat untuk mengoperasikan "Korean Desk" di Kamboja untuk menangani kejahatan penipuan terhadap warga Korea Selatan mulai bulan November mendatang.

Menurut Juru Bicara Kantor Kepresidenan Kang Yu-jung, Presiden Lee menyampaikan rasa terima kasih kepada PM Hun Manet yang bekerja sama untuk memulangkan warga Korea Selatan yang terlibat dalam kasus penipuan.

PM Manet mengatakan sudah ada razia kelompok penipuan daring, sehingga saat ini keamanan cukup membaik.

Atas pernyataan tersebut, Presiden Lee menjawab dia akan mencermati perkembangan situasi terkait pengoperasian "Korean Desk," dan kemudian akan mempertimbangkan penurunan level peringatan perjalanan ke sejumlah daerah di Kamboja termasuk Phnom Penh. 

Lee juga meminta supaya pemerintah Kamboja secara konsisten memecahkan masalah yang dihadapi perusahaan Korea Selatan di Kamboja.

Selain itu, kedua pemimpin sepakat untuk mengembangkan hubungan kemitraan yang strategis di masa depan.
