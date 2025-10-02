Cetak Rekor, KOSPI Menembus Level 4.000

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) untuk pertama kalinya ditutup di atas angka 4.000 pada Senin (27/10).KOSPI bergerak meningkat 101,24 poin, naik 2,57 persen, ditutup di level 4.042,83. Pergerakan positif ini berkat ekspektasi atas meredanya konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan China, penurunan suku bunga acuan AS, dan lainnya.KOSPI berhasil menembus level 4.000 dalam empat bulan setelah menembus level 3.000 pada tanggal 20 Juni lalu.Saham terkait semikonduktor dari Samsung Electronics, SK Hynix, dan lainnya menjadi pendorong kenaikan harga saham.Sejak awal tahun, KOSPI yang terus mengalami kenaikan sebesar 64 persen, sehingga mencatat kenaikan yang luar biasa diantara indeks harga saham dari 20 negara utama.KOSDAQ yang didominasi perusahaan teknologi ikut mengalami kenaikan 19.62 poin atau 2,22 persen, ditutup di level 902,70.Sementara itu, di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won terhadap dolar AS menguat 5,4 won, dan mengakhiri perdagangan pada angka 1.431,7 won per dolar AS.