RM BTS Berpidato di APEC CEO Summit 2025

Photo : YONHAP News

Pemimpin grup BTS, RM akan berpidato di Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) CEO Summit 2025 yang digelar di Gyeongju, Korea Selatan pada Rabu (29/10) mendatang.APEC CEO Summit adalah forum bisnis yang digelar oleh pemimpin dari 21 negara anggota APEC dan pemimpin bisnis untuk membahas industri inovatif dan tren terbaru.Forum tahun ini berlangsung di bawah tema "Beyond, Business, Bridge."RM akan memberikan pidato mengenai "Industri Budaya dan Kreatif di Kawasan APEC serta Soft Power K-culture."Sementara, perusahaan manajemen BTS, HYBE, turut ambil bagian sebagai sponsor resmi level tertinggi di APEC CEO Summit, dan akan membuka stan promosi di Gyeongju Arts Center.