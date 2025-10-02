Trump Kembali Nyatakan Siap Bertemu Kim Jong-un Selama Kunjungan ke Korsel

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump kembali menyatakan kesiapannya untuk bertemu Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un di tengah rumor mengenai kemungkinan digelarnya pertemuan puncak selama kunjungan Trump ke Korea Selatan.Menurut laporan AFP dan Kyodo News, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa ia akan “sangat senang” untuk mengadakan pertemuan puncak AS–Korea Utara jika Kim juga menginginkannya. Pernyataan itu muncul saat ia berada di dalam pesawat kepresidenan Air Force One dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Tokyo pada Senin (27/10).Trump saat ini tengah melakukan tur Asia dengan kunjungan ke Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan, yang dijadwalkan berlangsung Rabu (29/10) hingga Kamis (30/10), menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 Gyeongju.Presiden AS itu berulang kali menyatakan minatnya untuk mengadakan pertemuan lanjutan dengan Kim, dan baru-baru ini menyebut kemungkinan pertemuan di zona demiliterisasi (DMZ) selama kunjungannya mendatang.Ketika ditanya sebelumnya mengenai kemungkinan tersebut, Trump mengatakan ia akan bertemu Kim jika pemimpin Korea Utara itu menghubunginya. Ia juga mengenang pertemuan terakhir mereka pada tahun 2019, ketika dirinya secara terbuka mengumumkan kedatangannya di Korea Selatan melalui media sosial.Dalam percakapan yang sama, Trump menyebut Korea Utara sebagai “semacam kekuatan nuklir,” yang menandakan kesediaannya untuk terus berinteraksi dengan Pyongyang meski pembicaraan denuklirisasi masih mandek.