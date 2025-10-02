Presiden Lee Kembali ke Korsel Usai Hadiri Rangkaian Pertemuan ASEAN di Malaysia

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung kembali ke Korea Selatan pada Senin (27/10) malam usai melakukan kunjungan dua hari ke Malaysia untuk menghadiri rangkaian pertemuan ASEAN.Pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Lee dan Ibu Negara Kim Hea Kyung mendarat di Pangkalan Udara Seoul di Seongnam setelah berangkat dari Kuala Lumpur.Selama kunjungan tersebut, Presiden Lee menghadiri KTT Korea Selatan–ASEAN, di mana ia memaparkan peta jalan untuk memperkuat kemitraan strategis komprehensif Seoul dengan blok kawasan tersebut.Lee juga menghadiri pertemuan ASEAN Plus Three yang melibatkan Korea Selatan, China, dan Jepang, serta menekankan pentingnya memperluas kerja sama antara ASEAN dan ketiga negara itu.Di sela-sela pertemuan, Lee mengadakan pembicaraan tingkat tinggi dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet dan sepakat membentuk gugus tugas bersama untuk menangani kasus penipuan daring yang menargetkan warga Korea Selatan.Sebelum kembali ke Seoul, Lee juga mengadakan pertemuan puncak dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim.