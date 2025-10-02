Putin Katakan Hubungan Rusia–Korut “Berkembang Sesuai Rencana”

Photo : YONHAP News

Presiden Rusia, Vladimir Putin dilaporkan mengatakan bahwa hubungan antara Rusia dan Korea Utara “berkembang sesuai rencana” saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son-hui.Kremlin pada Senin (27/10) merilis video yang menampilkan Putin menyambut Choe dengan jabat tangan, sambil menyatakan senang bertemu dengannya dan meminta agar Choe menyampaikan salam hangatnya kepada Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.Mengenang pertemuannya dengan Kim di Beijing pada 3 September lalu, Putin mengatakan keduanya melakukan pembahasan mendalam mengenai prospek hubungan bilateral, seraya menambahkan bahwa “semuanya berjalan sesuai rencana.”Putin juga menyapa Duta Besar Korea Utara untuk Rusia, Sin Hong-chol yang mendampingi Choe, sebelum memimpin delegasi Korea Utara menuju meja pertemuan.Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov dan penasihat kebijakan luar negeri Putin, Yuri Ushakov juga hadir dalam pertemuan tersebut.Meski Kremlin tidak mengungkapkan detail pembahasan, kedua pihak diduga turut membicarakan hubungan yang melibatkan Korea Utara, Amerika Serikat (AS), dan Rusia.