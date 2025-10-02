Ekonomi Korsel Tumbuh 1,2 Persen pada Kuartal III 2025

Photo : YONHAP News

Ekonomi Korea Selatan tumbuh lebih dari satu persen pada kuartal ketiga, didorong oleh ekspor yang kuat serta pemulihan konsumsi dan investasi.Data awal yang dirilis Bank Sentral Korea (BOK) pada Selasa (28/10) menunjukkan produk domestik bruto (PDB) riil naik 1,2 persen pada periode Juli–September dibanding kuartal sebelumnya.Angka tersebut merupakan pertumbuhan kuartalan tertinggi dalam 18 bulan, sejak kuartal pertama tahun lalu ketika ekonomi Korea Selatan juga mencatat kenaikan sebesar 1,2 persen.Capaian ini juga melampaui proyeksi awal BOK yang memperkirakan pertumbuhan 1,1 persen.Pertumbuhan pada kuartal ketiga didukung oleh peningkatan konsumsi swasta dan ekspor, yang masing-masing naik 1,3 persen.Pendapatan nasional bruto riil juga meningkat 0,7 persen pada periode yang sama.