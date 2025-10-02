Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Ekonomi

Sentimen Konsumen Korsel Turun Dua Bulan Berturut-turut pada Oktober 2025

Write: 2025-10-28 11:49:51Update: 2025-10-28 13:43:10

Sentimen Konsumen Korsel Turun Dua Bulan Berturut-turut pada Oktober 2025

Photo : YONHAP News

Sentimen konsumen di Korea Selatan menurun untuk dua bulan berturut-turut pada Oktober, di tengah kekhawatiran terkait negosiasi dagang yang berkepanjangan dengan Amerika Serikat (AS) dan meningkatnya ketegangan antara AS dan China.  

Bank Sentral Korea (BOK) pada Selasa (28/10) melaporkan bahwa indeks sentimen konsumen gabungan tercatat sebesar 109,8 pada Oktober, turun 0,3 poin dibandingkan bulan sebelumnya.  

Angka di atas 100 menunjukkan bahwa jumlah konsumen optimistis lebih banyak dibandingkan yang pesimistis.  

Capaian Oktober ini menjadi level terendah dalam empat bulan terakhir, sejak Juni.  

Sementara itu, subindeks yang mengukur ekspektasi konsumen terhadap harga perumahan melonjak ke angka 122 dan mencatat angka tertinggi dalam empat tahun, meskipun pemerintah telah menerapkan serangkaian kebijakan untuk menstabilkan pasar properti.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >