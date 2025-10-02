Sentimen Konsumen Korsel Turun Dua Bulan Berturut-turut pada Oktober 2025

Photo : YONHAP News

Sentimen konsumen di Korea Selatan menurun untuk dua bulan berturut-turut pada Oktober, di tengah kekhawatiran terkait negosiasi dagang yang berkepanjangan dengan Amerika Serikat (AS) dan meningkatnya ketegangan antara AS dan China.Bank Sentral Korea (BOK) pada Selasa (28/10) melaporkan bahwa indeks sentimen konsumen gabungan tercatat sebesar 109,8 pada Oktober, turun 0,3 poin dibandingkan bulan sebelumnya.Angka di atas 100 menunjukkan bahwa jumlah konsumen optimistis lebih banyak dibandingkan yang pesimistis.Capaian Oktober ini menjadi level terendah dalam empat bulan terakhir, sejak Juni.Sementara itu, subindeks yang mengukur ekspektasi konsumen terhadap harga perumahan melonjak ke angka 122 dan mencatat angka tertinggi dalam empat tahun, meskipun pemerintah telah menerapkan serangkaian kebijakan untuk menstabilkan pasar properti.