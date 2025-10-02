China Membatasi Aktivitas Kapal Penelitian Korsel di PMZ

Photo : YONHAP News

Kapal penjaga pantai Korea Selatan melakukan konfrontasi kepada kepolisian China pada bulan lalu. Hal ini disampaikan Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) di Amerika Serikat pada hari Senin (27/10).Berdasarkan laporan, kapal penelitian sains maritim dibawah Kementerian Urusan Maritim dan Perikanan Korea Selatan memasuki Zona Maritim Sementara (PMZ) pada tanggal 24 September. Enam jam kemudian, sejumlah kapal patroli China mendekati kapal tersebut.Setelah itu, kapal penjaga laut Korea Selatan dikerahkan untuk melindungi kapal penelitian maritim yang mendekati benda yang dipasang oleh China. Hal itu membuat kapal China terus mengejar kapal penjaga laut Korea Selatan selama 15 jam.CSIS menyatakan bahwa situasi di PMZ kali ini sangat mirip dengan konfrontasi pada bulan Februari lalu, namun percobaan China yang membatasi pelayaran kapal Korea Selatan dengan bebas di PMZ melanggar Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).Menurut CSIS, aksi China tersebut dianggap sebagai niat untuk mengambil kendali di PMZ.Sebelumnya Februari lalu, pihak Korea Selatan memeriksa benda atau struktur yang dipasang secara sepihak oleh China di wilayah PMZ Laut Barat dan China membatasi aksi penjaga pantai Korea Selatan.