Tragedi Itaweon akan Diperingati hari Rabu

Write: 2025-10-28 14:35:47Update: 2025-10-28 14:47:00

Photo : YONHAP News

Upacara Mengenang Korban Tragedi Itaewon ke-3 digelar di Gwanghwamun Square, Seoul pada hari Rabu (29/10). 

Upacara akan dihadiri oleh Perdana Menteri Kim Min-seok, Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Woo Won-shik, wakil dari partai, badan agama, badan sipil, dan masyarakat umum. Jumlahnya diperkirakan mencapai dua ribu orang. 

Upacara peringatan tahun ini berbeda karena dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah. Dalam upacara akan terdapat pementasan musikal yang diciptakan berbasis kisah korban Tragedi Itaewon.

Warga yang datang akan mengenang para korban melalui tulisan peringatan, syair, lagu, dan pemutaran video. 

Selain itu akan ada bunyi sirine selama satu menit mulai pukul 10.19 di seluruh daerah di Seoul. Tujuannya supaya warga bisa ikut memperingati kejadian naas ini dengan mengheningkan cipta dan mendoakan para korban.
