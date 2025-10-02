Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

PM Jepang Takaichi Kunjungi Korea Selatan untuk KTT APEC

Write: 2025-10-28 14:43:51Update: 2025-10-28 14:47:14

Photo : YONHAP News

Perdana Menteri Jepang yang baru, Sanae Takaichi, akan mengunjungi Korea Selatan pada Kamis (30/10) untuk menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Gyeongju.

Sekretaris Kabinet Utama Jepang Minoru Kihara mengumumkan kunjungan tersebut pada Selasa (28/10) selama konferensi pers.  

Kunjungan selama tiga hari ini, menandai perjalanan pertama Takaichi ke Korea Selatan sejak dilantik pada 21 Oktober.  

Kihara mengatakan bahwa di KTT APEC, Jepang akan menekankan pentingnya tatanan ekonomi yang bebas dan adil serta menyatakan komitmennya untuk berkontribusi pada perkembangan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik.

Sekretaris Kabinet tersebut juga menyebutkan bahwa Jepang akan mengadakan pertemuan bilateral dengan negara-negara lain selama kunjungan ini, namun pembicaraan tersebut, termasuk dengan Korea Selatan, masih dalam tahap koordinasi.  

Laporan dari Asahi Shimbun dan Kyodo News menunjukkan bahwa kedua pemerintah sedang berkoordinasi untuk mengadakan KTT pertama antara Takaichi dan Presiden Lee Jae Myung pada Kamis.
