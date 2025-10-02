Kesepakatan Dagang AS-Korea Selatan Rumit, Tidak Selesai Saat Trump Berkunjung

Photo : YONHAP News

Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan kesepakatan perdagangan antara AS dan Korea Selatan kemungkinan besar tidak akan diselesaikan selama kunjungan Presiden Donald Trump ke Seoul pekan ini, jika dilihat dari kompleksitas perjanjian tersebut.Saat berada di pesawat Air Force One saat perjalanan dari Malaysia ke Jepang pada Senin (27/10), Bessent menggambarkan negosiasi sebagai “hal yang sangat rumit,” mencatat bahwa banyak detail masih perlu diselesaikan.Ketika ditanya apakah kesepakatan dapat diselesaikan pada Rabu (29/10), Bessent menjawab, “belum bisa sepenuhnya,” tetapi menambahkan bahwa kerangka kerja keseluruhan telah diselesaikan.Trump dijadwalkan mengunjungi Korea Selatan pada Rabu dan Kamis, setelah singgah di Malaysia dan Jepang.Presiden juga menekankan pentingnya kerja sama di sektor galangan kapal, meningkatkan harapan akan kolaborasi lebih lanjut antara kedua negara.Trump mengatakan Amerika Serikat berencana memperluas industri galangan kapal domestik seiring dengan semakin banyaknya perusahaan yang berinvestasi dan membangun kapal di Amerika Serikat.