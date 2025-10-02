AS-Korsel Lanjutkan Pembahasan Perdagangan Jelang Kedatangan Trump

Photo : YONHAP News

Kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Korea Selatan tinggal sehari lagi, kedua negara pun mempercepat konsultasi tingkat menteri untuk mencari kesepakatan dalam negosiasi perdagangan.Menteri Perindustrian Kim Jung-kwan, yang memimpin pembicaraan tarif Korea Selatan dengan Washington, telah mengadakan beberapa pertemuan dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick sejak akhir pekan lalu untuk membahas cara-cara implementasi investasi Korea Selatan sebesar 350 miliar dolar AS yang telah dijanjikan.Kim mengadakan konsultasi tatap muka dengan Lutnick di Washington pada pekan lalu bersama Kim Yong-beom, direktur kebijakan nasional kantor kepresidenan, dan melanjutkan pembicaraan tambahan setelah kembali ke Korea Selatan pada Jumat (24/10).Pada akhir Juli, kedua negara mencapai kesepakatan kerangka kerja perdagangan, di mana AS setuju untuk menurunkan tarif balasannya terhadap barang-barang Korea Selatan dari 25 persen menjadi 15 persen, dan Seoul berjanji untuk menginvestasikan 350 miliar dolar AS dalam ekonomi sekutunya.Namun, kedua negara masih belum mampu menyelesaikan perbedaan mengenai implementasi paket investasi tersebut.