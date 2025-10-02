Ekspor Produk Makanan Korea Mencapai Titik Tertinggi dalam Sejarah

Photo : YONHAP News

Ekspor produk makanan Korea, 'K-food' mencatat rekor tertinggi dalam sejarah dengan mencapai 8,5 miliar dolar AS.Badan Bea dan Cukai Korea Selatan menyatakan bahwa nilai ekspor akumulasi produk makanan Korea sampai bulan September tahun ini meningkat 8,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini melanjutkan tren peningkatan selama 9 tahun berturut-turut.Ekspor produk olahan mencatat 5,2 miliar dolar AS dibandingkan tahun lalu serta ekspor rumput laut yang dinamakan 'Gim' meningkat 11,2% dan ekspor hasil peternakan juga juga meningkat 50,3%.Ekspor mi instan mencatat 1,13 miliar dolar AS dengan meningkat 24,5%, serta ekspor kue-kuean, kopi bubuk, saus tradisional, dan lainnya juga turut meningkat.Ekspor produk makanan ke AS, China, dan Jepang mencapai 50,2% diantara seluruh total ekspor.Produk K-food diperkirakan lebih meningkat karena Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (KTT APEC) 2025 di Gyeongju dan ketenaran film animasi "KPop Demon Hunters."Pemerintah Korea Selatan aktif memperkenalkan makanan Korea yang sangat tenar seperti ayam goreng, mi instan, topokki, kue tradisional, dan lainnya di sela pembukaan KTT APEC.