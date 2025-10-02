Para Pemimpin Negara Anggota APEC Datang ke Gyeongju Mulai Rabu

Photo : YONHAP News

Pertemuan pejabat tingkat tinggi untuk Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (KTT APEC) diselesaikan pada hari Selasa (28/10).Para pejabat setingkat direktur dari 21 negara anggota APEC mengatur agenda KTT APEC tahun ini. Hasilnya, akan menjadi pembahasan dalam konferensi tingkat menteri urusan diplomasi dan perdagangan yang digelar selama dua hari mulai hari Rabu (29/10).Konferensi tingkat menteri membahas agenda yang diajukan oleh Korea Selatan seperti "Kerja Sama Kecerdasan Buatan," "Manajemen Perubahan Struktur Populasi," dan lainnya secara lebih mendalam.Hasil konferensi tingkat menteri tersebut akan menjadi pembahasan KTT APEC yang dipimpin oleh Presiden Lee Jae Myung pada 31 Oktober dan 1 November.Sejumlah pemimpin negara juga hadir, Presiden AS Donald Trump tiba pada Rabu dan Presiden China Xi Jinping tiba di Korea Selatan pada Kamis (30/10). Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi berkunjung Korea selama tiga hari mulai hari Kamis mendatang, dan akan menggelar pertemuan dengan Presiden Lee Jae Myung pada hari Kamis.Selain itu, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Presiden Indonesia Prabowo Subianto, dan lainnya juga menghadiri acara APEC.Presiden Chili Gabriel Boric merupakan satu-satunya pemimpin di negara Latin dan Karibia yang menghadiri APEC.Wakil Perdana Menteri Rusia untuk Urusan Internasional Alexei Overchuk berpartisipasi di APEC sebagai pengganti Presiden Vladimir Putin karena Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menerbitkan surat penangkapan untuk Presiden Putin.Taiwan juga mengirimkan penasihat presiden senior Lin Hsin-i yang menggantikan Presiden Taiwan Lai Ching-te karena 'Prinsip Satu China.'