Iptek

Layanan ChatGPT for Kakao Bisa Digunakan Mulai Hari Selasa

Write: 2025-10-28 15:56:33Update: 2025-10-28 15:58:18

Layanan ChatGPT for Kakao Bisa Digunakan Mulai Hari Selasa

Photo : YONHAP News

Layanan "ChatGPT for Kakao" yang langsung menggunakan ChatGPT di dalam KakaoTalk bisa digunakan mulai hari Selasa (28/10).

Pengguna Kakao Talk bisa menggunakan model terbaru Chat GPT, "GPT-5" dengan mengklik tombol ChatGPT. Pengguna Kakao tidak perlu menginstal atau log-in ke aplikasi ChatGPT.

Sementara itu, pengguna ChatGPT juga dapat memanfaatkan akun yang sudah ada untuk memakai ChatGPT for Kakao. 

Untuk pengguna yang tidak berlangganan, penggunaan ChatGPT akan terbatas, sementara pengguna yang berusia dibawah 14 tahun tidak bisa menggunakannya.

Layanan ChatGPT for Kakao bisa digunakan bersamaan berbagai layanan dari KakaoTalk. 

Sementara, Kakao menyatakan bahwa dialog dengan ChatGPT tidak digunakan dalam model untuk kecerdasan buatan. Seluruh informasi dari pengguna dilindungi berdasarkan kebijakan perlindungan informasi individu.
