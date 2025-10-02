Jelang Kunjungan Trump ke Korsel, Korut Uji Coba Rudal Jelajah Strategis Laut ke Permukaan di Laut Kuning

Photo : YONHAP News

Korea Utara dilaporkan melakukan uji coba rudal jelajah strategis laut ke permukaan di Laut Kuning pada Selasa (28/10), menjelang kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump ke Korea Selatan untuk menghadiri KTT APEC 2025 Gyeongju.Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) milik Korea Utara pada Rabu (29/10) melaporkan bahwa Administrasi Rudal Korea Utara melakukan peluncuran uji coba sehari sebelumnya, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Partai Buruh Korea, Pak Jong-chon.KCNA menyebut rudal jelajah yang telah ditingkatkan untuk peluncuran dari kapal tersebut, ditembakkan secara vertikal dan terbang selama lebih dari 7.800 detik di sepanjang jalur yang telah ditetapkan di atas Laut Kuning hingga mencapai dan menghancurkan target.Pak mengatakan bahwa Korea Utara telah mencapai keberhasilan penting dalam menempatkan kekuatan nuklirnya pada tingkat operasional sesuai dengan rencana strategis partai.Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un dilaporkan tidak hadir untuk mengawasi uji coba tersebut.Peluncuran rudal ini dilakukan ketika Trump beberapa kali menyatakan keinginannya untuk bertemu Kim selama kunjungannya ke Korea Selatan dalam rangka KTT APEC 2025 Gyeongju.