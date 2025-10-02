Menlu Korut Katakan Siap Hadapi Ancaman terhadap Kawasan Eurasia

Photo : KBS News

Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son-hui menyatakan bahwa negaranya siap menanggapi setiap ancaman terhadap kawasan Eurasia, dengan menegaskan bahwa wilayah tersebut tengah menghadapi tantangan keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya.Pernyataan itu disampaikan Choe pada Selasa (28/10) dalam Konferensi Internasional Keamanan Eurasia ke-3 di Minsk, Belarus.Choe menuduh Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) berupaya menekan Rusia serta mengecam Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang karena dianggap memperburuk ketegangan melalui kerja sama trilateral.Ia menegaskan bahwa Korea Utara tidak akan ragu untuk memperkuat kemampuan militer pertahanan diri guna melindungi kedaulatan nasional dan hak untuk berkembang.Choe juga secara langsung mengkritik AS, dengan menyatakan bahwa keamanan global saat ini terganggu parah terutama akibat tindakan Washington.Pernyataan Choe muncul ketika Presiden AS, Donald Trump kembali menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.