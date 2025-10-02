Presiden Lee dan Trump Adakan Pertemuan di Museum Nasional Gyeongju Rabu Ini

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung dan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dijadwalkan bertemu pada Rabu (29/10) di Gyeongju dalam rangka KTT APEC 2025 Gyeongju.Menurut Kantor Kepresidenan Korea Selatan, pertemuan penting tersebut akan berlangsung di Museum Nasional Gyeongju pada sore hari.Sebagai tamu kenegaraan, Trump akan menerima replika khusus mahkota emas Silla serta dianugerahi "Grand Order of Mugunghwa", sebuah penghargaan tertinggi di Korea Selatan.Usai penyerahan penghargaan, Trump akan meninjau pameran mahkota kuno Silla di museum bersama Presiden Lee sebelum keduanya memulai pembicaraan resmi dalam jamuan makan siang yang juga dihadiri pejabat kunci dari kedua negara.Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin diperkirakan akan membahas berbagai isu bilateral, termasuk negosiasi tarif dan modernisasi aliansi Korea Selatan–AS.Fokus perhatian tertuju pada apakah kedua pihak dapat menyelesaikan perbedaan dalam pembicaraan dagang yang telah terhenti selama beberapa bulan, terutama terkait janji investasi Korea Selatan senilai 350 miliar dolar AS.