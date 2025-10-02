SK Hynix Catat Rekor Laba pada Kuartal III 2025 Berkat Lonjakan Permintaan Chip AI

Photo : YONHAP News

Perusahaan semikonduktor Korea Selatan, SK Hynix membukukan laba operasional tertinggi sepanjang sejarah pada kuartal ketiga, didorong oleh meningkatnya permintaan global terhadap chip memori berkecepatan tinggi yang digunakan dalam kecerdasan buatan (AI).Dalam laporan regulasi yang dirilis Rabu (29/10), SK Hynix melaporkan laba operasional sebesar 11,38 triliun won atau sekitar 126 triliun rupiah untuk periode Juli–September, naik 61,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.Capaian ini menandai pertama kalinya laba operasional kuartalan perusahaan melampaui angka 10 triliun won.Penjualan melonjak 39,1 persen secara tahunan menjadi hampir 24,45 triliun won, sementara laba bersih meningkat 119 persen menjadi sekitar 12,59 triliun won.Baik laba operasional maupun penjualan mencatatkan rekor tertinggi dalam sejarah perusahaan.SK Hynix menyebut kinerja kuat ini dipicu oleh kenaikan harga global untuk dynamic random access memory (DRAM) dan NAND flash, serta meningkatnya permintaan produk kelas atas di industri server AI.