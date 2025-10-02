Presiden Lee Sampaikan Duka Mendalam atas Tragedi Itaewon Tiga Tahun Lalu

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung menyampaikan permintaan maaf yang mendalam kepada keluarga korban serta seluruh rakyat Korea atas tragedi Itaewon.Dia mengungkapkan rasa duka yang mendalam saat mengenang 150 korban yang meninggal dunia.Presiden yang merupakan pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan rakyatnya, menyampaikan pesan duka tersebut melalui video yang ditayangkan saat upacara mengenang korban tragedi Itaewon ketiga yang digelar di alun-alun Gwanghwamun pada Rabu (29/10).Presiden Lee berkomitmen akan meninjau kembali seluruh aspek, mulai dari penanganan yang kurang memadai, sikap yang tidak bertanggung jawab, hingga permintaan maaf dan penghiburan yang belum sepenuhnya tersampaikan. Ia juga berjanji akan memperbaikinya satu persatu.Prinsip dasar keberadaan sebuah negara adalah melindungi keselamatan rakyatnya, dan ia berjanji prinsip itu akan harus ditegakkan dengan benar demi membangun negara yang aman bagi seluruh masyarakat.