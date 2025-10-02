Nvidia Akan Umumkan Kerja Sama Chip AI dengan Samsung dan Hyundai

Photo : YONHAP News

Produsen chip Nvidia asal Amerika Serikat dilaporkan akan mengumumkan kontrak baru untuk memasok chip AI ke perusahaan besar Korea Selatan seperti Samsung Electronics dan Hyundai Motor Group.Kantor berita Bloomberg melaporkan pada Rabu (29/10), bahwa CEO Nvidia, Jensen Huang, akan mengumumkan kontrak tersebut sebelum menghadiri APEC CEO Summit yang akan digelar di Gyeongju pada Jumat (31/10).Jensen menargetkan untuk memperkuat kehadiran Nvidia di Korea Selatan, yang memegang peran penting dalam produksi chip memori global dan berambisi menjadi pusat komputasi kecerdasan buatan (AI) utama di dunia.SK Group, salah satu perusahaan yang direncanakan akan menerima pasokan chip dari Nvidia, tengah membangun pusat data kecerdasan buatan (AI) senilai sekitar 4,9 miliar dolar AS, di Korea Selatan.Ia menambahkan, jika melihat ekosistem semikonduktor Korea Selatan, setiap perusahaan Korea adalah sahabat dekat sekaligus mitra yang luar biasa. Namun, ia tidak menyinggung rincian mengenai kesepakatan tersebut.Menurut Bloomberg, pemerintah Amerika Serikat juga akan menandatangani perjanjian komprehensif dengan Korea Selatan untuk memperkuat kerja sama di bidang kecerdasan buatan (AI), komputasi kuantum, bioteknologi, dan teknologi jaringan generasi keenam (6G).