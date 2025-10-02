Jumlah Kelahiran Januari-Agustus Meningkat Hampir 7%

Photo : YONHAP News

Jumlah bayi yang lahir selama delapan bulan pertama tahun ini meningkat dengan margin terbesar dalam 18 tahun.Menurut laporan dari Kementerian Data dan Statistik pada Rabu (29/10), 168.671 bayi lahir antara Januari hingga Agustus, naik 6,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.Ini adalah pertama kalinya jumlah kelahiran Januari-Agustus meningkat secara tahunan sejak kenaikan 1,3 persen pada 2015. Sementara, margin pertumbuhannya merupakan yang terbesar sejak 2007.Jumlah bayi yang lahir pada Agustus melonjak 3,8 persen menjadi 20.867 bayi, melanjutkan tren kenaikan selama 14 bulan sejak Juli 2024.Sementara, angka kesuburan total yang merupakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang hidupnya, berada di angka 0,77, naik 0,02 dari tahun sebelumnya.Jumlah pernikahan pada Agustus mencapai rekor tertinggi dalam delapan tahun terakhir, yaitu 19.449, naik 11 persen dibandingkan tahun sebelumnya.Jumlah kematian pada Agustus turun 9,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 28.971, mencatat penurunan tahunan terendah untuk bulan tersebut sejak badan tersebut mulai mengumpulkan data terkait pada 1983.