Tujuh Perusahaan Global Tanamkan Investasi Senilai 13 Triliun Won di Korsel

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung bertemu dengan para CEO perusahaan global, termasuk Amazon Web Services (AWS), dan menandatangani kerja sama yang berkomitmen untuk mendorong investasi di Korea Selatan dalam bidang industri canggih seperti kecerdasan buatan (AI).Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyampaikan pada Rabu (29/10) bahwa dalam pertemuan dengan para CEO dari tujuh perusahaan global di Gyeongju Arts Center, kedua pihak telah menandatangani kemitraan yang mencakup rencana investasi senilai total 9 miliar dolar AS atau 13 triliun won untuk lima tahun ke depan.Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah eksekutif perusahaan global, antara lain Matt Garman, CEO Amazon Web Services; Nicolas Paris, CEO Renault Korea; Lee Jin-an, CEO Amkor Technology Korea; Van Hol, CEO Corning Korea; Nicolas Poirot, CEO Air Liquide Korea; Vy Tran, CEO Siemens Healthineers Asia Pasifik; serta Karena Cancilleri, CEO Divisi Baterai Umicore.Investasi itu akan difokuskan pada sektor-sektor industri utama berteknologi tinggi, seperti pusat data AI, kemasan semikonduktor, kendaraan listrik dan otomotif, layar tampilan (display), peralatan medis, serta baterai.Menurut Kantor Kepresidenan, para pemimpin perusahaan global menekankan kepada Presiden Lee bahwa Korea Selatan merupakan pusat utama dalam strategi bisnis global. Melalui rencana investasi ini, perusahaan akan memperluas kapasitas produksi di Korea serta mempercepat inovasi teknologi di masa mendatang.Presiden Lee menyampaikan apresiasinya kepada para pemimpin perusahaan global yang telah memilih Korea Selatan dengan basis manufaktur kelas dunia, kemampuan teknologi informasi yang unggul, sumber daya manusia berkualitas, serta kekuatan budaya yang menjadikan Korea sebagai lokasi investasi yang ideal.Presiden Lee juga menegaskan kembali komitmen pemerintahannya untuk memberikan dukungan penuh terhadap investasi asing di Korea Selatan.