Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi Kerumunan Jelang Halloween

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan meninjau langkah-langkah keselamatan untuk mengantisipasi kemungkinan membludaknya kerumunan masyarakat pada perayaan Halloween Day tanggal 31 Oktober mendatang.Kementerian Keselamatan dan Administrasi Publik menyampaikan pada Rabu (29/10) bahwa Menteri Yoon Ho-jung memimpin rapat koordinasi untuk meninjau langkah-langkah pengelolaan keselamatan kerumunan massa selama perayaan Halloween. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian terkait, kepolisian, badan pemadam kebakaran, serta pemerintah daerah.Dalam rapat tersebut, para peserta membahas hasil pemeriksaan awal terhadap 33 lokasi yang dikategorikan sebagai "zona prioritas pengawasan" di seluruh Korea Selatan, serta rencana penempatan personel keamanan, sistem komunikasi darurat, dan langkah-langkah pengelolaan situasi di lapangan.Menteri Yoon mengimbau masyarakat untuk menghindari lokasi perayaan Halloween pada jam-jam padat, serta terlebih dahulu memeriksa pintu masuk dan jalur evakuasi sebelum tiba di lokasi.Mulai 24 Oktober hingga 2 November mendatang, kementerian telah menetapkan masa khusus pengendalian kerumunan Halloween, dengan mengeluarkan peringatan darurat ke tingkat "waspada."