Korsel dan AS Sepakat Perkuat Kolaborasi Teknologi Inti, Termasuk AI

Photo : KBS News

Kementerian Sains, Teknologi Informasi dan Komunikasi Korea Selatan telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Amerika Serikat mengenai Kemitraan Teknologi untuk kemakmuran kedua negara.Perjanjian yang ditandatangani pada Rabu (29/10) ini mencakup kerja sama dalam mempercepat pengembangan kecerdasan buatan (AI), ekspor teknologi AI yang tepercaya, pengembangan kumpulan data (dataset) AI, serta mendorong inovasi AI yang aman.Selain bidang AI, keduanya juga sepakat memperkuat kolaborasi di bidang teknologi utama seperti pembaruan teknologi komunikasi, bioteknologi, komputasi kuantum, dan eksplorasi luar angkasa.Selain pengembangan teknologi, pengembangan industri dan kebijakan terhadap AI juga akan dilakukan guna membangun ekosistem AI regional di kawasan Asia dan negara-negara lainnya.Hal ini menjadi salah satu capaian penting dari pertemuan Korea Selatan dan AS yang digelar pada pekan KTT APEC.Tahun depan, kedua negara berencana mengadakan Komite Bersama Korea Selatan dan AS untuk Sains dan Teknologi di Washington D.C., guna membahas dan merumuskan langkah kerja sama yang lebih konkret dan maju.