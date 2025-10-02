RM BTS Ajak Para Pemimpin APEC Dukung Kreativitas dan Seni

Photo : YONHAP News

Pemimpin grup BTS, RM, menyerukan kepada para pemimpin APEC untuk mendukung kreativitas dan seni.Kim Nam-joon atau RM menjadi artis K-pop pertama yang berpidato dalam APEC CEO Summit di Gyeongju. Ia menyampaikan kisah perjalanannya bersama BTS dan kebangkitan K-pop di panggung dunia.RM menuturkan bahwa BTS menghadapi banyak hambatan budaya pada awal karier mereka, namun mereka berhasil menembus batas negara dan bahasa berkat kekuatan musik dan dukungan para penggemar.Ia menggambarkan K-pop sebagai “bibimbap budaya,” perpaduan beragam elemen yang menciptakan sesuatu yang baru dan menyenangkan.RM menegaskan bahwa keberhasilan K-pop mencerminkan pentingnya menghormati keberagaman serta menjadikan kreativitas sebagai kekuatan tanpa batas.RM meminta para pemimpin dunia untuk memberikan dukungan nyata bagi para kreator agar bakat mereka dapat bersinar, dan berjanji akan terus menyampaikan pesan harapan serta persatuan melalui musik.