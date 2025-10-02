Presiden Lee dan Trump Bertemu Bahas Kerja Sama Strategis

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung di Gyeongju, Korea Selatan. Pertemuan dilakukan di Museum Nasional Gyeongju dan berlangsung selama 87 menit.Saat upacara penyambutan, Presiden Lee menganugerahkan Grand Order of Mugunghwa, penghargaan tertinggi di Korea Selatan kepada Presiden Trump, serta menghadiahkan replika mahkota emas dari Kerajaan Silla. Presiden Trump menjadi presiden Amerika Serikat pertama yang menerima penghargaan tersebut.Dalam pernyataan pembuka saat pertemuan dimulai, Presiden Lee berjanji akan meningkatkan kontribusi biaya pertahanan dan meminta keputusan terkait pasokan bahan bakar untuk kapal selam bertenaga nuklir.Presiden Lee juga meminta agar pembahasan terkait amandemen perjanjian nuklir dapat berjalan lebih konkret, khususnya dalam bidang pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas dan pengayaan uranium.Selain itu, ia menilai bahwa meskipun pertemuan antara Presiden Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tidak terlaksana, penawaran dialog telah berkontribusi pada upaya meredakan ketegangan di Semenanjung Korea.Presiden Lee menyatakan komitmennya bahwa Korea Selatan akan mendukung kebangkitan industri manufaktur AS melalui peningkatan investasi dan pembelian dari pihak Korea.Sebagai tanggapan, Presiden Trump mengatakan bahwa AS akan bekerja sama erat dengan Korea Selatan yang dikenal unggul dalam industri galangan kapal, untuk meningkatkan kekuatan AS di bidang perkapalan.