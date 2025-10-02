Gedung Putih : AS Teken Kontrak 2,3 Miliar Dolar untuk Pengembangan AWACS Korea Selatan

Photo : EPA / Yonhap

Gedung Putih Amerika Serikat mengumumkan perluasan kerja sama antara Korea Selatan dan AS di sektor industri berteknologi tinggi, termasuk pengembangan pesawat peringatan dini dan kontrol udara (AWACS) untuk Angkatan Udara Korea Selatan, serta partisipasi satelit Korea Selatan dalam proyek eksplorasi bulan AS.Menurut lembar fakta yang dirilis usai KTT Korsel-AS pada Rabu (29/10) waktu setempat, Angkatan Udara Korea Selatan telah menunjuk perusahaan pertahanan AS, L3Harris Technologies, sebagai mitra pengembangan sistem AWACS generasi berikutnya. Nilai kontrak tersebut mencapai 2,3 miliar dolar AS.Pesawat AWACS yang dikenal sebagai markas komando di udara berfungsi mendeteksi pesawat dan rudal musuh serta mendukung komando dan pengendalian operasi tempur.Selain itu, Gedung Putih menyatakan bahwa satelit Korea Selatan akan dikerahkan dalam proyek eksplorasi bulan generasi terbaru milik NASA, Artemis II, untuk melakukan pengukuran radiasi luar angkasa.Misi Artemis II akan mengirimkan pesawat luar angkasa ke orbit bulan, yang menjadi misi berawak pertama sejak Apollo 17 pada tahun 1972.Di sisi lain, perusahaan teknologi besar AS, Amazon, berencana menginvestasikan lima miliar dolar AS hingga tahun 2031 untuk pembangunan infrastruktur komputasi awan (cloud) di Korea Selatan.Investasi itu menyusul proyek infrastruktur cloud bersejarah senilai 40 miliar dolar AS, yang telah diinvestasikan Amazon Web Services (AWS) di 14 negara Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) selama masa jabatan Presiden Donald Trump. Proyek itu juga akan memperkuat ekspor dan kepemimpinan di bidang kecerdasan buatan AS.