Laba Operasi Samsung Kuartal III 2025 Lampaui 12 Triliun Won, Naik 32,5% dari Tahun Lalu

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics mengumumkan laporan hasil kinerja keuangan kuartal ketiga tahun 2025 pada hari Kamis (30/10).Menurut laporan tersebut, pendapatan konsolidasi Samsung Electornis mencapai 86 triliun 61,7 miliar won dengan laba operasional sebesar 12 triliun 166,1 miliar won. Angka itu meningkat masing-masing sebesar 8,8% dan 32,5% dibandingkan periode sama tahun lalu.Secara khusus, 57,3% dari total laba operasional berasal dari bisnis semikonduktor. Divisi bisnis semikonduktor mencatat penjualan sebesar 33,1 triliun won dengan laba operasional sebesar 7 triliun won pada kuartal ketiga.Dari jumlah tersebut, penjualan semikonduktor memori mencapai 26,7 triliun won, meningkat sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus mencetak rekor penjualan kuartalan tertinggi.Namun, bisnis peralatan rumah tangga mengalami penurunan dengan pendapatan sebesar 13,9 triliun won, turun 1% dibandingkan tahun lalu.Sementara itu, bisnis smartphone menunjukkan performa kuat berkat kesuksesan peluncuran Galaxy Z Fold7 pada Juli lalu.Pendapatan dari bisnis smartphone dan jaringan tercatat sebesar 34,1 triliun won, naik 12% dibandingkan tahun sebelumnya.