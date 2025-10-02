Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Jumlah Warga Asing di Korea Mencapai Rekor Tertinggi, 2,58 Juta atau 5% dari Total Penduduk

Write: 2025-10-30 15:36:52Update: 2025-10-30 15:40:54

Photo : YONHAP News

Jumlah warga negara asing yang bertempat tinggal di Korea Selatan telah mencapai rekor tertinggi, sekitar 2,58 juta orang, atau 5% dari total penduduk Korea Selatan. 

Menurut data sensus Kementerian Dalam Negeri Korea Selatan pada Kamis (30/10), per 1 November 204, sekitar 2.584.000 penduduk berkewarganegaraan asing berdomisili di Korea, dengan jangka waktu tinggal lebih dari tiga bulan.

Angka tersebut mencakup 5% dari 51,8 juta total penduduk Korea Selatan, dan memecahkan rekor tahun sebelumnya, 2,46 juta penduduk warga asing. 

Peningkatan tertinggi berasal dari golongan mahasiswa dengan kenaikan 13% dari tahun sebelumnya. Jumlah pekerja asing naik 6,9%, sementara warga asing dari pernikahan campur naik 6,5%.

Sebagian besar penduduk warga asing, yaitu 845.074 orang, berdomisili di Provinsi Gyeonggi, sementara 450.888 orang berdomisili di kota Seoul.
