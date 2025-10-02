Menlu Korsel, AS, dan Jepang Sepakat Pertahankan Kerja Sama Erat dalam Isu Korut

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang bertemu di sela-sela KTT APEC di Gyeongju pada Rabu (29/10).Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun bersama mitranya, Marco Rubio dari AS dan Toshimitsu Motegi dari Jepang menggelar pertemuan untuk membahas permasalahan Semenanjung Korea, ekonomi trilateral, serta peningkatan kerja sama.Menteri Cho mengusulkan penguatan ketahanan rantai pasokan regional dan kerja sama menghadapi tantangan transnasional.Rubio dan Motegi turut memantapkan komitmen untuk bekerja sama demi perdamaian dan kemakmuran di kawasan tersebut.Ketiga menteri tersebut sepakat untuk mempertahankan prinsip denuklirisasi Semenanjung Korea, melanjutkan koordinasi terkait Korea Utara, dan memperkuat komunikasi melalui berbagai dialog dan diplomasi.Pertemuan tersebut berlangsung sekitar sebulan setelah pertemuan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB yang diadakan di New York, AS pada akhir September lalu.Pertemuan tersebut memiliki makna penting untuk menjaga momentum kerja sama trilateral menyusul pembatalan pertemuan puncak ketiga negara di sela KTT APEC akibat perubahan jadwal Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.Pertemuan menteri ketiga negara itu juga menjadi kesempatan untuk menekankan pesan bahwa kerja sama antara Seoul, Washington, dan Tokyo akan tetap berlanjut meskipun Jepang memiliki pemerintahan baru.