Korsel dan Kanada Sepakati Perjanjian Perlindungan Informasi Rahasia Militer dan Pertahanan

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung dan Perdana Menteri Kanada, Mark Carney mengadakan pertemuan bilateral pada Kamis (30/10) di sela-sela KTT APEC di Gyeongju, dan mengumumkan tercapainya kesepakatan substansial terkait Perjanjian Perlindungan Informasi Rahasia Militer dan Pertahanan.Menurut pernyataan bersama yang disampaikan oleh Kantor Kepresidenan Korea Selatan, kedua pemimpin mengumumkan peta jalan baru untuk memperdalam kerja sama di bidang strategis seperti keamanan, pertahanan, serta ancaman siber, luar angkasa, dan hibrida.Perjanjian ini akan menyediakan kerangka kerja yang aman dan tepercaya untuk pertukaran dan perlindungan informasi rahasia, mendukung pendalaman kerja sama pertahanan, keamanan, dan industri pertahanan.Jika diberlakukan, perjanjian itu akan menyediakan dasar hukum yang jelas untuk penguatan kerja sama dalam pengadaan pertahanan, industri pertahanan, dan koordinasi operasional.Kerja sama keamanan dan pertahanan antara Korea Selatan dan Kanada merupakan kemitraan pertama Kanada dengan negara di kawasan Indo-Pasifik..Kedua pemimpin menyatakan bahwa kemitraan monumental ini akan memberikan kerangka kerja yang jelas dan berorientasi pada tindakan untuk mempercepat kerja sama pertahanan, meningkatkan interoperabilitas dan kesiapan, mempromosikan kerja sama industri pertahanan, dan bersama-sama berkontribusi pada stabilitas regional dan global.Perjanjian itu juga akan mendukung upaya pengembangan kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka dan teratur, mendukung inovasi dan kemapanan industri pertahanan, serta menciptakan peluang baru bagi pekerja dan perusahaan dari kedua negara.