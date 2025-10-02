Kantor Kepresidenan Korsel Sambut Baik Persetujuan Trump akan Pembangunan Kapal Selam Nuklir Korsel

Photo : YONHAP News

Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyambut baik pernyataan Presiden AS Donald Trump melalui media sosialnya, yang menyetujui rencana pembangunan kapal selam bertenaga nuklir untuk Korea Selatan.Juru bicara Kantor Kepresidenan, Kim Nam-jun, dalam konferensi pers di Pusat Media Internasional APEC di Gyeongju pada Kamis (30/10), mengatakan bahwa dalam jamuan makan malam setelah pertemuan puncak, Presiden Trump memuji keberanian Presiden Lee Jae Myung yang secara terbuka mengangkat isu kapal selam nuklir.Kim menjelaskan bahwa permintaan Presiden Lee kepada Trump untuk mengambil keputusan terkait pasokan bahan bakar kapal selam nuklir sengaja disampaikan dalam forum terbuka demi menekankan pentingnya isu tersebut.Juru Bicara Kantor Kepresidenan itu menjelaskan, bahwa isu tersebut sempat dibahas pada pertemuan puncak Korea Selatan dan AS bulan Agustus lalu, seperti yang dikatakan Presiden Lee. Namun, penjelasan itu tidak dapat disampaikan secara menyeluruh dikarekan isu waktu dan bukan karena adanya perbedaan pandangan antara kedua pihak.Kantor Kepresidenan menyatakan, bahwa Seoul dan Washington akan terus melakukan konsultasi erat mengenai hal tersebut.