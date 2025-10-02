KTT APEC Dibuka di Gyeongju Hari Jumat

Photo : KBS News

KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) akan dibuka pada Jumat (31/10) dan berlangsung selama dua hari di Gyeongju.Presiden Lee Jae Myung, yang menjabat sebagai Ketua APEC, akan menyambut para pemimpin negara anggota yang berkunjung dan secara resmi membuka Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC.KTT APEC selama dua hari ini akan terdiri dari dua sesi pleno dan makan malam.Presiden Lee akan ikut serta dalam sesi pertama yang bertema “Menuju Dunia yang Lebih Terhubung dan Tangguh”, yang akan membahas cara memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi mutual di tengah meningkatnya proteksionisme.Selain 21 ekonomi anggota, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Putra Mahkota Abu Dhabi, dan Kristalina Georgieva, Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF), akan menghadiri sesi tersebut.Setelah sesi, Lee akan menghadiri makan siang dengan anggota Dewan Penasihat Bisnis APEC dan pada malam hari, ia akan menjadi tuan rumah makan malam selamat datang untuk para pemimpin APEC, perwakilan bisnis, dan tamu-tamu terhormat lainnya.