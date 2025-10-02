Situasi Belum Kondusif untuk Dialog antara AS dan Korut

Photo : YONHAP News

Kepala Kantor Keamanan Nasional Korea Selatan, Wi Sung-lac, mengakui situasi saat ini belum cukup kondusif bagi Amerika Serikat dan Korea Utara untuk duduk bersama dan melanjutkan dialog.Dalam wawancara dengan MBC News pada Kamis (30/10), Wi menanggapi gagalnya pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di sela-sela KTT APEC.Ia mengatakan sejak awal dirinya sudah memperkirakan kemungkinan pertemuan kali ini cukup kecil, sehingga memantau situasi dengan sikap hati-hati.Wi menambahkan bahwa meskipun demikian, Presiden Trump telah berulang kali menyatakan kesiapannya untuk bertemu dengan Pemimpin Korea Utara.Terlebih lagi, dalam pertemuan puncak Korea Selatan dan AS kali ini, Trump juga telah menyampaikan niatnya untuk mencari kesempatan bertemu kembali di masa mendatang. Wi mengatakan, perkembangan lebih lanjut masih perlu ditunggu.Selanjutnya, Wi memaparkan bahwa komitmen untuk menciptakan dan mendukung peluang dialog, tetap tidak berubah sebagaimana Presiden Trump berperan sebagai peacemaker, sementara Korea Selatan sebagai pacemaker.