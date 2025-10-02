Pimpinan Nvidia, Samsung, dan Hyundai Bahas Kemitraan Bisnis Kecerdasan Buatan

Photo : YONHAP News

Pimpinan Nvidia, Samsung Electronics, dan Hyundai Motor Group bertemu pada Kamis (30/10) di Seoul menjelang rencana pengumuman rincian kemitraan bisnis di sektor kecerdasan buatan (AI).CEO Nvidia Jensen Huang bertemu dengan Ketua Samsung Electronics Lee Jae-yong dan Ketua Eksekutif Hyundai Motor Group Chung Eui-sun di sebuah restoran ayam goreng di selatan Seoul sekitar pukul 19.30.Sebelum masuk ke restoran, Huang mengatakan kepada wartawan bahwa ia menantikan pertemuan dengan Presiden Lee Jae Myung pada Jumat (31/10) dan menyatakan bahwa Nvidia dan Korea Selatan memiliki beberapa pengumuman terkait proyek bersama mereka.CEO Nvidia menambahkan bahwa telah ada pembicaraan dengan Samsung mengenai sektor memori berbandwidth tinggi dan bahwa pembicaraan lebih lanjut akan mengikuti.Selain hubungan bisnis, Huang datang ke Korea Selatan untuk menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Gyeongju.