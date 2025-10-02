APEC 2025 Berfokus pada Rencana Pengadopsian ‘“Deklarasi Gyeongju”

Photo : YONHAP News

Para pemimpin negara anggota APEC di hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada Jumat (31/10), membahas kerja sama di bidang perdagangan dan investasi dengan tema “Menuju Dunia yang Lebih Terhubung dan Tangguh.”Bahasan ini sesuai dengan tema besar KTT APEC yaitu “Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan” dengan tiga agenda utama yaitu Konektivitas, Inovasi dan Kemakmuran.Sementara itu, sesi kedua yang akan digelar Sabtu (01/11) mengangkat tema “Visi Asia-Pasifik yang Siap Menghadapi Perubahan Masa Depan.” Dalam sesi tersebut, para pemimpin akan mendiskusikan cara menciptakan sumber pertumbuhan baru di kawasan Asia-Pasifik di tengah tren ekonomi baru seperti perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan perubahan struktur demografi.Fokus utama pertemuan kali ini tertuju pada pengadopsian "Deklarasi Gyeongju" sebagai hasil akhir dari KTT tahun ini.21 ekonomi anggota APEC akan mengeluarkan pernyataan bersama oleh para pemimpin negara. Setelah pernyataan bersama, kepemimpinan APEC akan diserahkan kepada China sebagai tuan rumah tahun depan.Sementara itu, selain Deklarasi Gyeongju, pernyataan bersama dari pertemuan gabungan para menteri juga tengah dipersiapkan. Pernyataan tersebut akan mencakup sekitar 40 butir kesepakatan yang merangkum hasil dari 14 pertemuan tingkat menteri yang digelar sepanjang tahun ini.