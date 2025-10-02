Jumlah Turis Asing di Korsel Naik 17 Persen pada September

Photo : YONHAP News

Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Korea Selatan pada bulan September lalu mencapai 1,7 juta orang, meningkat sekitar 17 persen dibanding periode sebelum pandemi COVID-19.Korea Tourism Organization (KTO) pada Jumat (31/10) melaporkan bahwa jumlah turis asing yang datang ke Korea pada September mencapai 1.702.813 orang, setara dengan 116,7 persen dari tingkat yang tercatat pada September 2019 sebelum pandemi. Angka tersebut juga meningkat 16,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.Jumlah wisatawan asal China menjadi yang terbanyak berkunjung ke Korea Selatan pada bulan lalu, dengan mencatat 503 ribu orang. Disusul oleh wisatawan asal Jepang sebanyak 371 ribu, Taiwan 155 ribu, Amerika Serikat 122 ribu, dan Filipina 48 ribu orang.Sepanjang Januari hingga September tahun ini, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Korea Selatan mencapai 14,08 juta orang, meningkat 16 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Angka tersebut setara dengan 108,9 persen dari tingkat yang tercatat pada periode yang sama tahun 2019 sebelum pandemi.Wisatawan terbanyak berasal dari China sebanyak 4,24 juta orang; disusul Jepang 2,67 juta; Taiwan 1,41 juta; Amerika Serikat 1,1 juta; dan Hong Kong 460 ribu orang.