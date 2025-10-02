Nvidia Siap Pasok 260 Ribu Unit GPU ke Perusahaan dan Pemerintah Korsel

Photo : YONHAP News

Nvidia pada Jumat (31/10) mengumumkan rencananya untuk memasok sekitar 260 ribu unit prosesor grafis canggih Blackwell GPU ke pemerintah Korea Selatan serta sejumlah perusahaan besar, termasuk Samsung, SK Group, dan Hyundai Motor.Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pengembangan kecerdasan buatan (AI) di Korea Selatan dan mendorong inovasi di sektor teknologi tinggi.Secara rinci, Nvidia berencana memasok sekitar 50 ribu unit Blackwell GPU masing-masing kepada Samsung, SK Group, dan Hyundai Motor Group, serta 60 ribu unit kepada Naver.Nvidia menjelaskan bahwa Samsung, SK Group, dan Hyundai Motor bersiap membangun AI Factory dengan memanfaatkan GPU tersebut untuk menerapkan kecerdasan buatan di berbagai lini produksi.Melalui proyek ini, perusahaan-perusahaan tersebut akan berupaya meningkatkan kecepatan produksi dan efisiensi hasil, sekaligus mengembangkan infrastruktur cloud, teknologi kendaraan otonom, serta robotika.Nvidia, yang juga akan memasok 50 ribu unit Blackwell GPU kepada pemerintah Korea Selatan, akan bekerja sama dengan Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI) untuk mendirikan pusat riset komputasi kuantum dan melakukan penelitian bersama.Dengan pasokan besar ini, total GPU AI di Korea Selatan akan meningkat dari sekitar 65 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit.Pihak Nvidia memperkirakan bahwa melalui kesepakatan pasokan ini, transformasi menuju penggunaan kecerdasan buatan (AI) di sektor-sektor utama industri Korea, seperti otomotif, semikonduktor, dan telekomunikasi akan semakin cepat.