Presiden Lee Targetkan Korsel Jadi Ibu Kota AI di Asia-Pasifik

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung menyatakan tujuan Korea Selatan adalah untuk menjadikan negara itu sebagai “Ibu Kota AI” di kawasan Asia-Pasifik.Dalam pertemuan dengan CEO Nvidia, Jensen Huang yang digelar di Gyeongju pada Jumat (31/10), Presiden Lee mengatakan bahwa sejumlah perusahaan global seperti BlackRock dan OpenAI telah sepakat untuk bergabung dalam proyek pengembangan Korea Selatan sebagai pusat AI di kawasan Asia-Pasifik.Selanjutnya, ia menyampaikan harapannya agar Nvidia juga dapat berpartisipasi dalam membangun ekosistem AI yang saling mendukung, di mana infrastruktur, teknologi, dan investasi dapat berkembang dalam siklus yang berkelanjutan.Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh para pemimpin perusahaan besar Korea Selatan, termasuk Ketua Samsung Electronics Lee Jae-yong, Ketua SK Group Chey Tae-won, Ketua Hyundai Motor Group Chung Eui-sun, serta Ketua Naver, Lee Hae-jin.Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai kerja sama, seperti pembangunan infrastruktur AI dan kolaborasi teknologi di bidang-bidang utama seperti physical AI, kecerdasan buatan dalam bentuk fisik yang mampu bergerak, seperti robot dan kendaraan otonom.Selain itu, mereka juga mendiskusikan penelitian bersama di bidang teknologi AI, pengembangan sumber daya manusia, serta dukungan terhadap startup di sektor kecerdasan buatan.Pemerintah juga akan mendorong kerja sama teknologi antara Nvidia dan berbagai lembaga industri, akademik, serta riset di dalam negeri.Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah Korea Selatan bersama Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI) dan sejumlah lembaga penelitian lainnya berencana membangun lingkungan komputasi hibrida kuantum untuk superkomputer nasional generasi keenam yang diberi nama Hangang.