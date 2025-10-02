Anggota APEC Bahas Perdagangan Bebas Tanpa Kehadiran Trump

Photo : YONHAP News

Pemimpin dari 21 ekonomi di kawasan Pasifik telah berkumpul di Silla, Gyeongju, untuk menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) tahun ini. Dalam pidato pembukaannya pada acara dua hari tersebut, Presiden Lee Jae Myung menyoroti ketidakpastian dan tantangan yang meningkat dalam perekonomian global saat ini, terutama di bidang kecerdasan buatan, dan menyerukan kerja sama. Dalam ketidakhadiran Presiden AS Donald Trump, yang meninggalkan Korea Selatan pada Kamis (30/10), Presiden China Xi Jinping menyerukan kebangkitan perdagangan bebas.Dalam sambutan pembukaannya sebagai Ketua APEC pada Jumat (31/10), Presiden Lee Jae Myung mengatakan ia berharap semangat APEC, yang telah membuktikan efektivitas kerja sama, solidaritas, dan kepercayaan mutual, akan sepenuhnya terlihat di Gyeongju.Lee menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan APEC untuk menghadapi situasi saat ini, menggambarkan kerja sama dan solidaritas sebagai satu-satunya jalan pasti menuju masa depan yang lebih baik.Dalam ketidakhadiran Presiden AS Donald Trump, yang meninggalkan Korea Selatan pada Kamis setelah pembicaraan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping, Xi secara khusus mendesak para peserta untuk menjaga multilateralisme dan perdagangan bebas.Menurut media China, Xi menyerukan kepada anggota APEC untuk memperkuat otoritas dan efektivitas sistem perdagangan multilateral yang berpusat pada WTO, serta memperbarui aturan ekonomi dan perdagangan internasional agar mencerminkan lingkungan global modern.Ke-21 anggota APEC sedang bekerja untuk menyempurnakan "Deklarasi Gyeongju."Namun, masih harus dilihat apakah pernyataan bersama tersebut akan menonjolkan semangat perdagangan bebas dan terbuka APEC di tengah meningkatnya proteksionisme perdagangan dan memperdalamnya perpecahan geopolitik.Didirikan pada tahun 1989 untuk mempromosikan pertukaran terbuka dan integrasi ekonomi regional, APEC yang beranggotakan 21 negara ini mewakili sekitar 60 persen perdagangan dunia.