Korsel dan China Jaga Konsistensi Hubungan dan Mencoba Pulihkan Dialog dengan Korut

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung mengadakan pertemuan puncak dengan Presiden China Xi Jinping yang berkunjung ke Korea Selatan untuk menghadiri KTT APEC di Gyeongju pada tanggal 1 November.Presiden Lee menyampaikan bahwa Korea Selatan dan China perlu memperkuat komunikasi strategis untuk membuka kembali dialog dengan Korea Utara, sambil menilai positif kondisi yang mulai terbentuk untuk keterlibatan kembali dengan Pyongyang, termasuk melalui pertukaran tingkat tinggi antara Korea Utara dan China baru-baru ini.Presiden Xi Jinping menegaskan bahwa China menganggap penting hubungan dengan Korea Selatan, serta akan terus menjaga konsistensi dan stabilitas kebijakan terhadap Korea Selatan.Dalam isu ekonomi, Presiden Lee menyatakan bahwa struktur kerja sama ekonomi antar kedua negara berkembang dari bentuk pembagian kerja vertikal menjadi model kerja sama horizontal, dan hubungan yang saling menguntungkan perlu terus ditingkatkan sesuai perubahan zaman.Dalam pertemuan tersebut, Korea Selatan dan China menandatangani nota kesepahaman (MOU) terkait peningkatan perdagangan jasa dan swap mata uang. Kedua pihak juga menyepakati MOU kerja sama untuk penanggulangan penipuan suara dan kejahatan penipuan online.Presiden Xi kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan setelah absen 11 tahun, terakhir dilakukan pada tahun 2014.